ROBOR face un mic pas inapoi, la 3,38% ROBOR la 3 luni, luat in calcul pentru creditele in lei cu dobanda variabila, a consemnat o prima scadere, dupa o lunga perioada de timp de crestere.

Astfel, indicatorul a ajuns la 3,38%, de la 3,39% pe an, in ultima zi bancara a saptamanii trecute.



Tot astazi, ROBOR la 6 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor la creditele ipotecare, a scazut la 3,46% pe an, de la 3,47%, vineri.



De asemenea, ROBOR la noua luni, dobanda... citeste mai mult