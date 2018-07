ROBOR este greu de oprit: 3,34% Indicii ROBOR sunt greu de oprit. Astazi, ROBOR la 3 luni, luat in calcul pentru creditele in lei cu dobanda variabila, a consemnat o noua crestere.

ROBOR la 3 luni a crescut la 3,34%, de la 3,27% pe an, marti.

Tot astazi, ROBOR la 6 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor la creditele ipotecare, a avansat la 3,39%, de la 3,32%, marti. De asemenea, ROBOR la noua luni,...