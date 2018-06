ROBOR continua sa creasca, ajungand la 3,14% Idicele ROBOR la 3 luni, luat in calcul pentru creditele in lei cu dobanda variabila, a crescut, astazi, la la 3,14% pe an, de la 3,13%, ieri.

O valoare mai mare a ROBOR la trei luni, respectiv 3,16% pe an, a fost consemnata in data de 7 mai 2014. In acelasi timp, ROBOR la 6 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor la creditele ipotecare, a avansat la 3,24%, de la 3,20%, ieri. De asemenea, ROBOR la noua luni, dobada platita la creditele pe care bancile le atrag intre ele a urcat la 3,26%, de la 3,24%, luni. La randul lui, ROBOR la 12 luni a avansat la 3,30% pe an, de la... citeste mai mult