Articol de Cristian TomaJURNALISPORT Sambata, 27 Ianuarie, 21:17

Atacantul lui Sivasspor, Robinho, vede posibil transferul lui Neymar la Real Madrid.

Într-un interviu acordat publicației AS, Robinho spune că Neymar ar putea ajunge la Real Madrid, însă nu în această vară, deoarece compatriotul său are un contract pe 5 ani cu PSG.

"Nu știu dacă se va face în această vară. Neymar este un jucător foarte important pentru selecționata Braziliei. Cred că ar putea juca la Real Madrid, dar va fi foarte greu să se facă transferul, deoarece are un contract de cinci ani cu PSG", a declarat Robinho.

137 de partidea evoluat Robinho pentru Real Madrid în perioada 2005-2008... citeste mai mult