Actriţa Robin Wright a vorbit pentru prima dată public despre Kevin Spacey, colegul său din serialul 'House of Cards', subliniind că a cunoscut actorul, nu şi bărbatul din spate, relatează luni EFE.

'Kevin şi cu mine ne ştiam între două filmări, sau în pauzele de relaxare, în care glumeam (...) nu am cunoscut omul", a declarat actriţa americană.

Într-un interviu acordat emisiunii Today difuzată de televiziunea NBC, Wright a dat clar de înţeles că nu a avut niciun fel de relaţie cu Spacey în afara platoului de filmare. "Eram colegi de lucru, nu am socializat niciodată în afara muncii noastre", a subliniat ea.

Robin... citeste mai mult