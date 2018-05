Președintele ALDE Pitești Robert Tudorache a fost prezent, în calitate de secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, într-o vizită de lucru de 10 zile în China. Robert Tudorache a participat la Beijing la "Belt and Road International Financial Excange and Cooperation Seminar", un Forum dedicat oportunităților de cooperare economică dintre China și Europa Centrală și de Est.

Robert Tudorache s-a numărat printre cei 31 de participanți, în principal oficialități guvernamentale din România, Serbia, Bulgaria și Muntenegru.

Secretarul de stat piteștean a participat la prelegeri ale experților internaționali privind tendințele economice...

