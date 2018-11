Uniunea Europeană avertiza în primăvara acestui an că românii sunt cei mai mari consumatori de fake news din UE, potrivit eurobarometrului ”Fake News and Disinformation Online". Jurnalistul Robert Schwartz, redactor-șef al ediției în limba română a postului Deutsche Welle este de părere că românilor le lipsește gândirea critică nu doar în legătură cu fake news. El arată că este nevoie de gândirea critică în procesul de învățământ, începând din grădiniță.

