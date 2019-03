Robert Redford se retrage, Paul Schrader revine – pe ecranele American Independent Film Festival

Paul Schrader, David Lowery și Kent Jones sunt trei dintre regizorii ale căror filme vor fi proiectate în premieră în România în cadrul American Independent Film Festival. Ediția a 3-a a festivalului va avea loc între 12 și 18 aprilie, la Cinema PRO și Cinema Muzeul Țăranului din București.

Robert Redford, Cassey Affleck, Tom Waits și Danny Glover sunt doar câțiva din actorii de pe afișul comediei biografice The Old Man and the Gun, în regia lui David Lowery, care va putea fi văzută în premieră în cadrul festivalului.... citeste mai mult