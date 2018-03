O fetita de 12 ani din comuna Rastolita, in judetul Mures, a fost atacata de urs, marti dupa-amiaza, in timp ce se afla intr-o curte, potrivit Agerpres. » » » In prezent, starea de sanatate a copilului este stabila, fiind in afara oricarui pericol, a...

Curierul National, 25 Aprilie 2017