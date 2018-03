Am urmărit să transform UPC într-o companie mai ofensivă pe o piaţă de telecom extrem de competitivă şi am pus accent pe execuţia strategiei în cei 5 ani în care am fost CEO şi director marketing al UPC România, a declarat Robert Redeleanu în cadrul unei întâlniri cu media înainte de a prelua poziţia de şef al subsidiarei grupului american din Polonia.

"Ce am făcut în cei 5 ani de zile: am îincercat să aduc mai multă combativitate pentru că România este o piaţă extrem de competitivă. Am vrut de asemenea să fac mai bine auzită vocea clientului în companie", a spus Redeleanu.