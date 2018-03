Robert Penciu, sursa foto: magazin nautioc.ro

Robert Penciu, de la Marina SURF, fost campion naţional de yachting îşi ridică un nou bloc în Mamaia Nord. Acesta s-a aflat şi în fruntea Federaţiei Române de Yachting. El doreşte construcţia unui imobil de patru etaje în zona de nord a staţiunii, unde vor fi 36 de apartamente. Acesta mai are o clădire pe terenul din zona propusă de amplasare, după cum reiese din documentaţie. De asemenea, deţine resortul Marina Surf, unde bungalowurile merg bine. Terenul studiat are o suprafaţă de 15573 mp şi are numărul cadastral 116512. Acesta a rezultat din alipirea imobilelor cu numerele cadastrale 109902, 115822 şi 115963 cu... citeste mai mult

