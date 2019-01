Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Robert Negoiţă, a anunţat miercuri că primarii au decis să meargă la Guvern pentru a discuta cu premierul Viorica Dăncilă, având în vedere că ministrul Finanţelor nu a dat un răspuns legat de bugetul pe 2019.

"A trecut ora 12,00 stabilită şi noi nu am primit răspuns. Am vorbit cu dl ministru şi mi-a spus că încă lucrează, că încă nu are veşti să ne dea. În consecinţă, am avut o altă decizie, conform căreia dacă nu ne răspund aşa cum s-au angajat, adică nu şi-au... citeste mai mult

acum 20 min. in Actualitate, Vizualizari: 15 , Sursa: Jurnalul National in