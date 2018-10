Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a lansat critici dure după eşecul referendumului pentru familie.

”Un lider este acela care reuseste sa convinga oamenii sa il urmeze in proiecte, in activitati si idei. Dar asta presupune ca liderul le reprezinta interesele, adica el cunoaste, intelege si isi asuma nevoile comunitatii in varful careia se pozitioneaza.

Nicio persoana care este rupta de realitatea comunitatii, care nu ii intelege problemele concrete si care nu are capacitatea de a prioritiza rezolvarea acestor probleme, in functie de ce este necesar si imediat, nu va putea fi cu adevarat un lider.

Nu pot sa nu ma gandesc si sa nu ma intreb: cate, dar cate lucruri necesare si utile... citeste mai mult