Luni, 12 Martie, 23:02

Robert Moldoveanu a reușit primul său gol pentru Dinamo în Liga 1 și a vorbit după victoria echpei sale din meciul cu Gaz Metan Mediaș, scor 3-0.

"Sunt fericit că am luat cele trei puncte şi că am marcat. Am aşteptat de mult acest moment şi sunt foarte bucuros că a venit acum.

Florin mă cunoaşte foarte bine şi sper ca de la meci la meci să îmi ofere încredere. Important e să evoluăm tot mai bine şi să aducem înapoi la stadion suporterii.

Nu pot să spun că s-au schimbat multe de când a venit noul antrenor, pentru că a trecut o perioadă scurtă. Dar sunt convins că vom creşte, să vedem... citeste mai mult