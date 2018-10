Situația din SUA, privind colete suspecte trimise unor nume celebre precum Obama, Clinton, Soros sau redacția CNN, ia amploare și următorul vizat pe listă este actorul Robert De Niro. Un pachet suspect a fost găsit joi,la restaurantul Tribeca Grill din New York al actorului Robert De Niro.

Presa americană citează surse din poliţie care au declarat că pachetul a sosit la adresa localului în dimineaţa de joi. Dacă se dovedeşte că are legătură cu celelalte pachete trimise în ultimele zile, acesta va fi al şaptelea potenţial atac care vizează un critic recunoscut al preşedintelui Donald Trump.

New York Police Department a transmis că imobilul în care se află restaurantul era gol... citeste mai mult

