Robert De Niro, omagiat de 'Marty' Scorsese la Festivalul de film de la Marrakech

Robert de Niro a primit sâmbătă seară din mâinile vechiului său prieten şi "complice" 'Marty' Scorsese "Steaua de Aur" a Festivalului de film de la Marrakech, cu care a fost recompensat pentru întreaga sa carieră, relatează AFP.

"Am putea spune că el a atins vârful carierei sale, însă tipul acesta are o ţintă mai înaltă decât vârful munţilor Atlas", a spus în glumă regizorul american, care a încheiat recent filmările la cel de-al 9-lea său lungmetraj 'The Irish Man' cu Robert de Niro, protagonistul său emblematic.

