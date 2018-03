"Am discutat despre mai multe legi aflate în procedură parlamentară şi despre legile justiţiei şi cu preşedintele Comisiei, Florin Iordache. Ideea a fost să avem un calendar în care să nu ne grăbim. Am avut ieri o primă dezbatere în comisie, am luat fiecare text în parte, nu a durat mult pentru că suntem toţi foarte strânşi de Decizia Curţii. O să avem următoare şedinţă luni (...). Despre calendar a fost vorba, să facem dezbaterea cât este nevoie şi să respectăm riguros decizia Curţii. Foarte multe articolele de modificat nu sunt, sunt aproape 20... citeste mai mult

acum 44 min. in Politica, Vizualizari: 27 , Sursa: Mediafax in