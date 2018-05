Royal Shakespeare Company a confirmat pentru BBC că Robbie Williams, fostul membru al trupei Take That, şi prietenul său compozitor Guy Chambers lucrează cu comicul şi autorul David Walliams la o nouă adaptare a best-seller-ului acestuia din urmă"The Boy in the Dress", informează BBC.

Ştirea, apărută pentru prima dată în Daily Mail, sugera că regia acestui musical după cartea lui Walliams, care ar putea fi lansat în 2019 de Crăciun, va aparţine directorului artistic al Royal Shakespeare Company (RSC), Greg Doran.

"Suntem foarte încântaţi să colaboram cu David Walliams, Mark Ravenhill, Guy Chambers şi Robbie Williams la o nouă adaptare a 'The... citeste mai mult