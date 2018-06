Cântăreţul britanic Robbie Williams a făcut un gest obscen la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale de fotbal 2018, arătând degetul mijlociu către camera de filmat în timpul transmisiunii în direct, potrivit DPA.

''I did it for free'' (''am făcut-o gratis'') a cântat Williams - unul dintre versurile melodiei ''Rock DJ'' - în timp ce s-a apropiat de o cameră de luat vederi şi a arătat degetul mijlociu, într-un gest care ar putea fi interpretat ca răspuns dat celor care l-au acuzat că ar fi acceptat bani de la guvernul rus pentru a cânta pe stadionul Lujniki din Moscova.

În cadrul ceremoniei de deschidere,... citeste mai mult

acum 51 min. in Actualitate, Vizualizari: 34 , Sursa: Jurnalul National in