Robbie Williams a explicat recent faptul că ar putea suferi de sindromul Asperger, o formă de autism, iar în capul lui se dă „o muncă destul de grea“.

„Ceva lipseşte în mine, am lacune mari. Ar putea fi Asperger sau autism. Nu ştiu în ce spectru mă aflu, dar ceva este. Am o compulsie interesantă, dependenţă, boală mintală aş putea spune. Aş fi suferit de asta (indiferent) dacă eram starul pop Robbie Williams, sau muncitorul Robbie Williams“, a spus cântăreţul.

Sindromul Asperger este o formă de autism, ce include tulburări în privinţa interacţiunilor sociale şi a posibilităţilor de comunicare, scrie The Independent.