La Miercurea Ciuc, în prima zi de Paşti, credicioşii romano-catolici iau parte an de an la un obicei străvechi: sfinţirea bucatelor sub cerul liber. Peste şase mii de oameni au fost în Piaţa centrală, unde au aşteptat binecuvântarea preoţilor.

TVR, 24 Aprilie 2011