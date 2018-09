- 40 de copii şi tineri de la Asociaţia Ansamblul Folcloric „Crişana” din Oradea vor participa la Festivalul „Pearl of the Sea”.

Copiii de la Ansamblul Folcloric „Crişana” vor prezenta, în perioada 19-25 septembrie, folclorul autentic bihorean, cu dansurile, ritmurile, cântecele şi costumele sale specifice, la Festivalul „Pearl of the Sea” din Budva, Muntenegru.

La evenimentul de muzică, folclor şi dans vor participa 40 de copii cu vârste cuprinse între 9 şi 16 ani, precum şi solistele Raluca Pop şi Cristina Nistor. Lor li se vor alătura orchestra ansamblului şi coregraful Adrian Balog.

