Ritmul de mers pe jos poate trada riscul de dementa Persoanele varstnice care se deplaseaza pe jos in ritm lent ar avea un risc mai mare de a suferi de dementa in comparatie cu cele care obisnuiesc sa paseasca mai repede, se arata in concluziile unui studiu efectuat de o echipa internationala de oameni de stiinta, citat duminica de APP.

Mai multe despre risc, dementa, mers pe jos Sursa foto: pixabay.com Social citeste mai mult

acum 52 min. in Social, Vizualizari: 28 , Sursa: 9am in