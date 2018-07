„A fost o nebunie maximă. O inconş­tienţă. Dacă îmi imaginam cum va fi, mă speriam“, îşi descrie Dragoş Anastasiu momentul zero al vieţii sale de antrepre­nor. Se întâmpla în 1995, iar la o privire retrospectivă recunoaşte acum că a avut şi noroc. „Am dat mai multe goluri decât am luat. Mi-am dat şi autogoluri“, mărtu­riseşte, zâmbind, fondatorul grupului Eurolines România. ÎNTRE INGINERIE ŞI MEDICINĂ. A emigrat în Germania în toamna lui 1982, pentru reîntregirea familiei. Dar nu înainte de a susţine în acelaşi an examenul de admitere la Facultatea de Automatică. Iniţial, se gândise să se înscrie la Insta­laţii, pentru că examenul era mai... citeste mai mult