Operaţia cezariană are indicaţii foarte clare, printre care atunci când fătul are vicii de prezentaţie, placenta are inserţie joasă, există tulburări de creştere fetală, explică dr. Radu Botezatu, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Clinic Filantropia din Bucureşti. Acesta a menţionat şi alte situaţii în care se impune operaţia, precum şi riscurile asociate.

Cezariana este indicată şi în momentul travaliului dacă apare o suferinţă fetală acută – o lipsă de oxigen a fătului – disproporţii cefalopelvice -... citeste mai mult

