Tatuajele prezintă un risc major de îmbolnăvire cu hepatita C, a anunțat medicul Miriam Catellot, de la Asociaţia Unidos por una Vida Mejor.

"La fel ca şi piercingurile, tatuajele sunt un factor de risc de contractare de boli care se transmit prin contactul cu sângele, virusul HIV şi hepatita C fiind printre cele mai răspândite", a declarat specialista mexicană.

Catellot spune că unul dintre motive este că cei care aleg să-și facă tatuaje nu aleg locațiile potrivite. Printre diferitele cauze de îmbolnăvire cu hepatita C este folosirea de seringi sau... citeste mai mult