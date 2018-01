Apare insomnia Noile telefoane au ecranul digital, cunoscut sub numele de lumină albastră. Lumina albastră poate afecta hormonul somnului, melatonina, crescând ritmul cicardian şi provocând insomnie. În plus, lumina afectează direct ochii şi creier, acest este motivul pentru care mulţi dintre noi suferim de probleme oculare.

Perna poate lua foc în timpul nopţii Acest lucru poate suna bizar, însă s-a întâmplat. Riscul apare în momentul în care nivelul scăzut al bateriei şi zincul prezent în baterie. În plus, incompatibilitatea bateriei telefonului şi cea a încărcătorului poate fi vinovată pentru... citeste mai mult

