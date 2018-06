Riscuri 50-50 de contactare HIV pentru homosexualii de culoare din SUA

Riscul de a contacta HIV este de 50%, dacă ești bărbat de culoare, homosexual în comunitățile din SUA. Aceasta este una dintre cele mai șocante statistici, în condițiile în care puțini sunt conștienți de șansele mari de contactare HIV, scrie The Guardian.

„Mă simțeam foarte rău”, spune Daryon McCurdy, „așa că am mers la doctor și mi-a spus: >. Am fost șocat”.

Tânărul în vârstă de 25 de ani a fost diagnosticat cu HIV în august 2017, la trei ani după ce s-a mutat în Atlanta, capitala homosexualilor de culoare din SUA. Orașul oferă...