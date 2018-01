Risc mare de producere a avalanselor in masivele Fagaras si Bucegi

Meteorologii au anuntat, sambata, ca riscul producerii de avalanse in Muntii Fagaras si Bucegi la peste 1.800 de metri altitudine este de gradul patru pe o scara de la unu la cinci, fiind "risc mare". Pe creste s-au format cruste subtiri de gheata, cu rezistenta scazuta, iar avalansele se pot declansa si la incarcari slabe sau spontan.

