Fostul toboşar al formaţiei The Beatles, Ringo Starr a primit titlul de cavaler din partea Coroanei Britanice, conform listei tradiţionale cu distincţii regale de Anul Nou publicată vineri, relatează Reuters.



Acesta este cel de-al doilea titlu britanic primit de fostul component al grupului legendar The Beatles, astăzi în vârstă de 77 de ani, după ce atât el cât şi colegii săi au fost decoraţi în 1965 de regina Elisabeta a II-a cu Ordinul Imperiului Britanic pentru contribuţii deosebite aduse Angliei.

Cel de-al doilea membru al The Beatles rămas în viaţă, Paul McCartney, a primit distincţia de cavaler din partea Coroanei Britanice în 1997.

