Rihanna, in doliu! Varul vedetei, impreuna cu care petrecuse Craciunul, a fost impuscat mortal/ FOTO Este un sfarsit de an trist pentru Rihanna, care la cateva ore dupa Craciun era in doliu, dupa ce a pierdut un membru al familiei sale in circumstante teribile, informeaza Huffington Post.

Sursa foto: s_bukley/ Shutterstock.com LifeStar Ziua de marti, 26 decembrie, s-a dovedit a fi un cosmar pentru cantareata. Varul ei Tavon Kaiseen Alleyne a fost ucis in Barbados, insula de unde este originara si artista, la cateva ore dupa ce petrecusera Craciunul impreuna.

