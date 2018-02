Regizorul Ridley Scott spune că nu mai are nicio veste de la Kevin Spacey după ce l-a înlocuit în cea mai recentă producţie a sa, ''All The Money In The World'', informează marţi Press Association.

Reputatul regizor, care duminică a fost recompensat cu prestigioasa distincţie BAFTA fellowship, a fost nevoit să refilmeze mai multe scene din ''All The Money In The World'' după ce Kevin Spacey a fost acuzat de agresiune sexuală. Christopher Plummer l-a înlocuit pe Spacey cu doar câteva săptămâni înainte de premiera peliculei despre răpirea lui John Paul Getty III.

Prezent la evenimentul ''BAFTA: A Life In Pictures'', regizorul i-a spus prezentatoarei Francine Stock: ''Mi-a...