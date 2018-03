Ridichile se remarcă prin acțiunea lor antibacteriană și antifungică, abudenta de vitamine și minerale (vitamina C, complexul de vitamine B, magneziu, potasiu, sodiu etc.), și conținutul redus de colesterol și calorii. Cantitățile importante de fibre alimentare și acid folic recomandă ridichile pentru consumul zilnic în cadrul unei diete echilibrate, potrivit sfatuluimedicului.ro.

Ridichile roșii au un continut foarte scazut de grăsimi saturate și colesterol, datorita apei din compoziție (90%). În plus, furnizează o gamă largă de vitamine și minerale... citeste mai mult