Societatea Rico SRL a fost înființată în anul 1991 și are sediul social în municipiul Constanța, strada Celulozei nr. 11A, județul Constanța.



Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, interogat la data de 4 februarie 2018, societatea are capital social subscris de 10.085.800 de lei integral vărsat.



Unic asociat în cadrul firmei este Marcel Cornel Gheorghe, acesta fiind și administratorul societății ce are ca domeniu de activitate lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.



În prezent... citeste mai mult