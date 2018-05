Actorul american Richard Gere se întoarce în televiziune după aproape 30 de ani, în serialul „MotherFatherSon”, produs de BBC, în care va juca rolul unui mogul media, potrivit bbc.com.

Serialul, al cărui scenariu este semnat de Tom Rob Smith („The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”) şi care va fi difuzat pe postul BBC Two, va avea opt episoade, cu durata de o oră.

În film mai joacă actorii Helen McCrory („Peaky Blinders”, „Harry Potter”), în rolul fostei soţii a mogulului media, şi Billy Howle („Witness for the Prosecution”, „On Chesil Beach”),... citeste mai mult