Red Bull Racing a avut un start modest de campanie în sezonul recent încheiat, însă inginerii au îmbunătățit constant monopostul care i-a adus două victorii prin intermediul lui Max Verstappen. Prestațiile bune din finalul sezonului îl determină acum pe Daniel Ricciardo să afirme că echipa austriacă are șanse să devină principala favorită la titlurile mondiale în sezonul care va începe în luna martie.

"Am început pe picior greșit, dar rata de dezvoltare a fost incredibilă. Sper că, dacă putem începe bine în 2018, să punem argumenta că am fi favoriți", spune... citeste mai mult

