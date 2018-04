Contractul lui Daniel Ricciardo cu Red Bull Racing expiră la sfârșitul acestui an, iar australianul ar putea fi una dintre principalele ținte pentru 2019. Ferrari și Mercedes trebuie la rândul lor să decidă viitorul lui Kimi Raikkonen și, respectiv, Valtteri Bottas, însă Ricciardo afirmă că până acum nu a fost contactat de niciuna dintre cele două echipe.

"Am sentimentul că dacă (n.r - Ferrari sau Mercedes) vor să concurez pentru ei ar trebui să mă contacteze, dar nu au făcut-o. Dacă vom câștiga în acest an atunci rămân la Red Bull. Este foarte simplu. În acest moment totul ține de performanță", a declarat australianul.

