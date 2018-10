Fostul mare portar Rică Răducanu a fost călcat de hoți. Aceștia au intrat în apartamentul pe care Rică Răducanu îl deține la Mangalia. "Eu sunt născut în Constanţa, am un apartament la Mangalia. M-am dus acolo, am stat la meci, am adormit şi...

Ziua de Constanta, 17 August 2018