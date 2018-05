Rezultate inregistrate in partidele disputate, marti, in etapa a 29-a a Ligii I, programul celorlalte meciuri si clasamentul competitiei. In primele trei meciuri ale etapei a 29-a din Liga 1 s-au marcat 12 goluri - CFR Cluj - Concordia Chiajna 2-1 Au...

Reporterul, 29 Aprilie 2015