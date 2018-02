Rezultatele Renault au mers cu viteza record in 2017 Anul trecut, inmatricularile Grupului Renault au crescut cu 8,5%, la 3,76 milioane de unitati, in timp ce cifra de afaceri a avansat cu 14,7% la 58,770 miliarde de euro, mai mare cu 9,4% excluzand efectul consolidarii Avtovaz.

Marja operationala a grupului auto a fost de 3,854 miliarde de euro, reprezentand 6,6% din cifra de afaceri. Excluzand AVTOVAZ, marja operationala are o crescut cu 15,8%, la 3,799 miliarde de euro, reprezentad 6,8% din cifra de afaceri fata de 6,4%, in 2016.



Rezultatul din exploatare al grupului s-a ridicat la 3,806 miliarde de euro, mai mare cu 15,9%, fata...

