Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Năvodari a desfășurat pe 7 iunie, activitatea de diseminare a rezultatelor proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ „Key for Innovative Teaching”, organizată cu prilejul Zilei Erasmus. Alături de cadrele didactice, la activitate au fost invitați reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, ai școlilor din Năvodari și ai comunității locale.

În cadrul întâlniriii au fost prezentate obiectivele proiectului, activitățile desfășurate în primul an de implementare și rezultatele obținute. Cadrele didactice implicate direct au prezentat etapele din primul an de implementare și au realizat o diagnoză a... citeste mai mult