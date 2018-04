Joi, 05 Aprilie, 21:26

Regula U21, principala realizare din mandatul lui Răzvan Burleanu de la Federație, nu-l impresionează pe MM Stoica, directorul sportiv al FCSB-ului.

"Când văd cu ce vor să iasă în față cei care vor să conducă fotbalul românesc, mă minuez! Să-ți faci un titlu din glorie cu regula sub 21 e cea mai mare minciună din fotbalul românesc. Pe noi nu ne interesează acum ca echipa națională U19 să se califice la turneul final. Performanța o face doar echipa de seniori. Echipa de juniori nu câștigă nimic. Ne păcălim. Sunt jucători forțați să joace în Liga 1.

În 1996, am făcut o echipă de juniori foarte bună la Galați. Am câștigat... citeste mai mult

