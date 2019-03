Rezultatele la simularea probelor scrise / Braila, peste media nationala

ISJ Braila a centralizat rezultatele finale inregistrate la simularea probelor scrise din cadrul simularii Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VIII-a si a VII-a desfasurata in perioada 11- 13 martie.

Au participat la toate probele 164.264 de elevi de clasa a VIII-a (din totalul celor 175.463 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a), respectiv 168.108 elevi de clasa a VII-a (din totalul celor 182.207 elevi inscrisi in clasa a VII-a).

Clasa a VIII-a

La simularea sustinuta de elevii claselor a VIII-a, 87.225 de elevi au obtinut medii mai mari sau egale cu 5, ceea ce reprezinta 53,1% dintre elevii prezenti la toate probele (164.264), procent net superior celui inregistrat anul trecut (47%). citeste mai mult