Vineri și sâmbătă s-au jucat câteva meciuri în fotbalul județean. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și programul de duminică:

Liga 4 Elite (etapa 17)

• Beltiug – Babţa 4-2

• Dorolţ – Doba 4-1

Duminică, 13 mai

• Micula – Negreşti (Ş. Peneghi, N. Sălăgean, F. Moisa, Ş. Cseh)

• Moftinu Mic – Oraşu Nou (R. Vidican, I. Corb, R. Pascu, C. Por)

• Certeze – Carei (14:00, 16:00, Ş. Bathory, D. Bonţidean, J. Damian, Z. Pataki)

• Lipău ”stă”

Liga 4

Seria A (etapa 20)

• Vetiş – Medieşu Aurit 5-1

• Odoreu – Dumbrava 3-2

• Păuleşti – Botiz 5-1

Duminică, 13 mai

• Mădăras – Halmeu (C. Chiorean, D. Orha, Cr. Pop, Ghe. Dumitraş)

• Apa – Livada (S. Elek, C. Zsigrai, A. Boroş, I. Iuhas)

