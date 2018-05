In urma parcurgerii tuturor etapelor din calendarul primei sesiuni de evaluare a proiectelor de manuale scolare pentru anul scolar 2018-2019 (ciclurile primar si gimnazial), Centrul National de Evaluare si Examinare a publicat rezultatele finale.

Astfel, dupa etapa de evaluare a calitatii stiintifice si solutionarea contestatiilor, din cele 143 de proiecte intrate in aceasta faza, au fost admise 124 de proiecte care au intrunit cel putin 85 de puncte (din 100 posibile), iar 19 au fost respinse. Reamintim ca in perioada 6 – 19 martie, au fost depuse 144 de proiecte de manuale scolare, vizand 83 de discipline din planurile-cadru pentru clasele I-VI (45 din ciclul... citeste mai mult

