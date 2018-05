Minifotbal rezultatele etapei 4 la Liga Magica 1 si 2 Iasi Rezultatele etapei a 4-a la Liga Magica: E. On IT Rom - Termoservice 0-0. CG: Galita Costel (E On IT) - Hurmuz Daniel (Termoservice). Perpetuus - Magic 2-7 (Cristi Bejenaru 2 - Vintila Marius...

Buna ziua Iasi, 7 Octombrie 2012