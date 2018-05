„Un profit net de aproape 333 milioane de euro în primul trimestru (+26,8% an la an) reprezintă un început bun de

an. Performanţa a fost susţinută de calitatea bună a activelor, creşterea semnificativă a depozitelor clienţilor (+7,4%

an la an, până la 155,3 miliarde de euro), precum şi de continuarea creşterii creditării în ECE (+7,3% an la an, până

la 140,5 miliarde de euro). Am înregistrat de asemenea un venit net din dobânzi mai mare, precum şi un venit mai

bun din comisioane, care a crescut cu 3,0%, respectiv cu 4,6%. Rezultatele financiare bune au fost sprijinite de

mediul de risc favorabil, fiind înregistrată o continuare a scăderii ratei creditelor neperformante... citeste mai mult