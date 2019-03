Fotbal, Liga 5 – Seria II

Olimpia Rădulești smulge un punct de la Juventus Borănești și sare peste … zero puncte în clasament

Liderul Înfrățirea Jilavele învinge fără dubii în deplasare Unirea Sărățeni și (cu un meci în plus jucat) se distanțează la nouă puncte în clasament. Remarrcabil este și egalul scos de lanterna Olimpia Rădulești la Juventus Borănești, oaspeții reușind astfel ca după recuperarea celor 12 puncte primite penalizare să treacă pe plus în clasament. Nu pot fi trecute cu vederea nici înfrângerea Coșerenilor la Voința Cocora sau victoria la limită de acasă a Voinței Reviga în fața Stăruinței Broșteni,

