Articol de — Iulian Cuibar Miercuri, 23 Mai, 16:07

După ce a transformat în iarnă pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe într-o echipă solidă a Ligii I, cu 6 victorii, 4 egaluri și o singură înfrângere în playout, Eugen Neagoe a anunțat că va mai continua un an pe banca echipei covăsnene.

„Este în contract o clauză care spune că dacă rămânem în prima ligă contractul meu se prelungește cu un an de zile. Deci rămân, mai am contract un an de zile.

Sunt jucători care au clauze, cum că dacă echipa va rămâne în prima ligă să li se prelungească contracte și lucrurile... citeste mai mult