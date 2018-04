Rezultate simularii examenului de Bacalaureat 2018 sunt mai bune fata de anii trecuti

In urma simularii probelor scrise ale examenului national de Bacalaureat organizate de Ministerul Educatiei Nationale in perioada 19-22 martie 2018, situatia statistica generata de rezultatele inregistrate releva ca ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigura promovarea (6 si peste 6) este de 39,55% (43.800 de elevi din 110.752 de elevi prezenti). Rezultatul este superior celui inregistrat anul trecut (38,23%). Datele prezentate in acest comunicat nu sunt finale, centralizarea lor fiind realizata in proportie de 99,9%.

La clasa a XI-a, rata de promovare este de 33,73%, in crestere cu aproape 4... citeste mai mult